Pensioni, parte oggi 25 settembre il pagamento anticipato presso Poste Italiane

Le pensioni del mese di ottobre 2020 saranno pagate a partire da oggi 25 settembre per tutti coloro che hanno scelto di ritirare l’emolumento sotto forma di contanti allo sportello. Lo conferma Poste Italiane, portando avanti un provvedimento avviato negli scorsi mesi in accordo con Ministero del Lavoro, Inps e Protezione Civile al fine di evitare gli assembramenti e ridurre i rischi di contagio da Coronavirus sia per i lavoratori degli uffici postali che per i pensionati.

In tal senso, la soluzione migliore consiste certamente nell’accredito diretto della pensione su conto corrente postale oppure su una Postepay Evolution, una scelta che consente di recarsi al bancomat in qualsiasi momento per poter effettuare un prelievo in contanti (evitando così di doversi recare allo sportello).

Pagamento pensioni in anticipo, ecco il calendario relativo all’assegno di ottobre 2020

Ritornando al pagamento anticipato delle pensioni, si parte oggi 25 settembre con i cognomi che iniziano con le lettere A e B. Si prosegue domani 26 settembre con la C e la D, mentre il 28 settembre si potranno ritirare gli assegni dei pensionati le cui iniziali vanno dalla E alla K. Martedì 29 settembre si proseguirà con le lettere dalla L alla O, mentre il 30 settembre si andrà avanti con i cognomi dalla P alla R. Infine, giovedì 1° ottobre 2020 si effettueranno tutti i restanti pagamenti.

Poste Italiane ricorda che per presentarsi agli sportelli resta obbligatorio indossare la mascherina protettiva e mantenere comunque la distanza di almeno un metro tra un individuo e l’altro, rispettando il calendario alfabetico appena evidenziato. Infine, resta in essere anche l’accordo tra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri.

Grazie a quest’ultimo, i pensionati con almeno 75 anni di età e che non hanno la possibilità di recarsi direttamente allo sportello o di delegare il ritiro a un parente o congiunto, possono prenotare il servizio di consegna a domicilio da parte dei carabinieri utilizzando il numero verde 800.003322.