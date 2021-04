Pensioni, pagamento anticipato per il mese di maggio 2021: si parte il 26 aprile

Il pagamento delle pensioni in contanti di maggio avverrà anche questo mese in via anticipata. La conferma arriva direttamente da Poste Italiane. L’azienda ha diffuso un nuovo comunicato con le istruzioni operative dell’ordinanza n. 740/2021 della Protezione Civile, la quale prevede appunto di proseguire nella prassi dei pagamenti scaglionati al fine di evitare assembramenti.

Di fatto, il pagamento anticipato degli assegni pensionistici si concretizzerà per tutti coloro che hanno scelto di ritirare l’emolumento presso lo sportello. Non cambiano invece le regole di accredito per coloro che hanno deciso di ricevere la pensione tramite bonifico postale o bancario sul conto corrente o sul libretto di risparmio, nonché su una carta di pagamento dotata di IBAN.

Pagamento delle pensioni di maggio 2021: ecco il calendario ordinario e anticipato

Stante la situazione appena evidenziata, iniziamo con il dire che le pensioni saranno pagate in via ordinaria il prossimo 3 maggio 2021 per chi ha scelto di ricevere l’accredito su conto. Questo tenendo conto del principio riguardante il primo giorno bancabile del mese. Infatti, il 1° maggio (festivo) cade di sabato, mentre il 2° maggio di domenica. In entrambi i giorni gli uffici postali e bancari resteranno chiusi.

Diversamente, chi ha scelto di ritirare la pensione in contanti dovrà attenersi al seguente calendario alfabetico per cognome:

il giorno 26 aprile saranno pagate le lettere dalla A alla C;

il giorno 27 aprile dalla D alla G;

il giorno 28 aprile dalla H alla M;

il giorno 29 aprile dalla N alla R;

il giorno 30 aprile dalla S alla Z.

Infine, per quanto concerne l’entità del prossimo assegno e la verifica delle eventuali trattenute, è disponibile all’interno della propria area riservata Inps il cedolino del mese di maggio. Per scaricarlo bisogna utilizzare codice fiscale e pin (oppure un altro strumento di riconoscimento) al fine di entrare nel servizio “fascicolo previdenziale”. In alternativa si può procedere cliccando su “cedolino pensione” e “verifica pagamenti”.