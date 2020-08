Pensioni Inps e pagamento di settembre 2020: le info sul cedolino disponibile online

È stato caricato ufficialmente per tutti i pensionati il cedolino relativo alla mensilità di settembre 2020. Il documento risulta quindi disponibile sia per chi percepisce una pensione Inps, sia per i cosiddetti ex Inpdap. Il passaggio consente così di scaricare una documentazione importante sia per poter sapere a quanto ammonterà il netto che verrà pagato in relazione al prossimo rateo pensionistico, sia per verificare le voci contenute al suo interno.

Per scaricare il cedolino occorre innanzitutto recarsi presso il sito dell’Inps e quindi scrivere all’interno dell’area di ricerca i termini “cedolino della pensione”. Si aprirà quindi una scheda “servizio”, per accedere alla quale è necessario inserire il proprio codice fiscale e il Pin fornito dallo stesso istituto. Effettuando il login sarà quindi possibile procedere nella propria area riservata e in particolare cliccare sulla voce “verifica pagamenti”. Qui l’ente pubblico di previdenza consente di visualizzare tutti i cedolini pregressi, nonché quello relativo al mese di settembre 2020.

Pensione di settembre 2020: come scaricare il cedolino dal fascicolo previdenziale

I pensionati che non riuscissero a effettuare il download del proprio cedolino seguendo la procedura appena evidenziata possono utilizzare un secondo metodo di visualizzazione. In questo caso sarà necessario recarsi presso l’area del sito web Inps denominata come “fascicolo previdenziale” e inserire le proprie credenziali.

Successivamente bisogna cliccare sulla voce “Prestazioni – Pagamenti” per verificare i dati relativi alla rata di pensione numero 9 (ovvero settembre 2020). Con tale servizio è possibile anche scaricare il documento in formato pdf sul proprio computer, oppure stamparlo. Il pagamento delle pensioni relative al mese di settembre 2020 verrà effettuato in anticipo presso gli sportelli di Poste Italiane (per tutti coloro che hanno scelto il ritiro in contanti) secondo un calendario alfabetico che parte dal prossimo 26 agosto e termina il 1 settembre.

La misura è stata pensata per contrastare gli assembramenti a seguito del verificarsi dell’emergenza sanitaria dettata da Covid-19. Per gli altri pensionati che hanno scelto l’accredito su conto corrente bancario o postale, la data ordinaria segue il primo giorno bancabile, che corrisponde a martedì primo settembre.