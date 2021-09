Pensioni flessibili: tecnici al lavoro sulla legge di bilancio 2022

Il capitolo delle pensioni flessibili dovrà essere inserito all’interno della prossima manovra, con tempi tecnici che ormai prevedono poco più di tre mesi. La legge di bilancio 2022 dovrà infatti ricevere l’approvazione finale del parlamento entro la fine dell’anno. Manca quindi ormai poco per poter inserire le nuove misure all’interno della manovra, in modo da garantire che su di esse possa svilupparsi un adeguato dibattito parlamentare.

La partita che si dovrà giocare è fondamentale, visto che il rischio di un mancato intervento potrebbe tradursi in uno scalone sulle spalle dei lavoratori lungo fino a cinque anni. È questa infatti la differenza che si verrà a creare tra i criteri ordinari di accesso alla pensione e la conclusione della quota 100.

Pensioni anticipate 2022, ecco cosa potrebbe accadere con la scadenza della quota 100

La legge Fornero prevede la maturazione dell’ingresso nell’Inps a partire dai 67 anni di età (con almeno 20 anni di versamenti). In alternativa, occorre maturare 42 anni e 10 mesi di versamenti (un anno in meno per le donne). La quota 100 permette di fruire di uno sconto massimo di 5 anni rispetto ai requisiti ordinari, ma per poterla richiedere sarà indispensabile maturare i requisiti entro la fine dell’anno.

Dalla maggioranza c’è un accordo unanime sul termine della sperimentazione, pertanto la quota 100 non verrà rinnovata. Al suo posto è probabile un mix d’interventi, che però non garantiranno completamente la flessibilità disponibile in precedenza. Si parla di una possibile estensione dell’Ape sociale e dell’Opzione Donna, ma anche di agevolazioni legate ai contratti di espansione.

Riforma pensioni, le informazioni sulla quota 41 e sugli ulteriori provvedimenti

Più difficile invece un’estensione della quota 41, che continuerà a essere disponibile solo per coloro che avranno maturato almeno un anno di versamenti prima del compimento dei 19 anni di età. Occorrerà inoltre rientrare tra le specifiche categorie di disagio indicate dal legislatore.

In merito a ulteriori provvedimenti, occorre infine attendere la presentazione della manovra. Dall’Inps era arrivata, ad esempio, l’ipotesi di un doppio assegno a partire dai 63 anni (con la quota contributiva), in modo da ottenere il pensionamento completo a 67. Ma sul punto i decisori pubblici non si sono ancora sbilanciati.