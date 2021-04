Pensioni e reddito di cittadinanza 2021, gli ultimi dati Inps: 3,4 milioni di beneficiari

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Il reddito e le pensioni di cittadinanza continuano a rappresentare una vera e propria boccata di ossigeno durante la pandemia dettata dal coronavirus. Appare infatti chiaro che la misura di welfare rappresenta per milioni di cittadini un sostegno indispensabile per non ricadere nella povertà. Purtroppo, anche per via della difficile situazione pandemica, gli obiettivi di reinserimento lavorativo della misura restano ancora lontani da raggiungere.