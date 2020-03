Pensioni e Coronavirus, slittano i termini della campagna RED: ecco tutto quello che c’è da sapere

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - L’ente previdenziale pubblico ha deciso di estendere i termini utili per assolvere agli obblighi della campagna RED dopo l’estendersi della crisi dovuta alla diffusione di COVID-19. D’altra parte, l’emergenza sanitaria ha reso indispensabile procedere in tal senso, visto che per molti pensionati sarebbe risultato estremamente difficoltoso a livello pratico riuscire ad ottemperare ai propri obblighi di comunicazione in tempo utile.