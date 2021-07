Pensioni, disponibile il cedolino per il pagamento di agosto 2021: le info su trattenute e rimborsi

Il cedolino della pensione relativo al pagamento di agosto 2021 è disponibile al download all’interno dell’area riservata del sito Inps. L’assegno verrà erogato in contanti a partire dal prossimo 27 luglio per via del calendario alfabetico anticipato sulla base delle iniziali dei cognomi di pensionati. Il pagamento tramite bonifico (per chi ha scelto l’accredito su conto corrente) è invece previsto a partire dal prossimo 2 agosto, visto che il primo giorno del mese risulta non bancabile.

Il documento è essenziale per sapere in anticipo a quanto corrisponderà l’importo del prossimo assegno. Oltre a ciò, è importante considerare che nella prossima mensilità INPS saranno inseriti i rimborsi relativi al modello 730/2021. Allo stesso tempo, verranno effettuate anche le trattenute per l’Irpef mensile e le addizionali locali, oltre agli altri conguagli ordinari.

Cedolino Inps della pensione di agosto 2021: come effettuare il download

L’Inps ha chiarito lo scorso 21 luglio tramite un comunicato che il nuovo cedolino conterrà i rimborsi del 730, oltre ai conguagli del 2020 e alla tassazione del 2021. Sullo stesso rateo pensionistico proseguirà quindi il recupero relativo alle ritenute IRPEF dell’anno precedente. Per quanto concerne i ratei delle dichiarazioni dei redditi, ad agosto si potrà avere il rimborso oppure la trattenuta relativa all’eventuale rateazione degli importi a debito.

I pensionati che hanno richiesto il sostituto d’imposta sul proprio assegno previdenziale potranno quindi verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione dei redditi. Per scaricare il cedolino di agosto 2021 è necessario recarsi sul sito dell’Inps ed effettuare l’accesso tramite codice fiscale e PIN (oppure Spid, CNS o Cie). Assolto questo passaggio, bisogna cercare la dicitura “cedolino della pensione” e cliccare su “verifica pagamenti”.

A questo punto diventerà possibile visualizzare e scaricare il cedolino relativo alla pensione del mese di agosto 2021. Il documento è disponibile anche attraverso il cosiddetto “fascicolo previdenziale del cittadino”. Per scaricarlo è necessario recarsi su “prestazioni – pagamenti” e quindi cliccare sulla rata della pensione di agosto 2021 (rata numero 8).