Pensioni di marzo 2021: pagamento anticipato in Posta dal 22 febbraio, il calendario

Le pensioni di marzo 2021 in contanti saranno pagate presso Poste Italiane a partire dal prossimo 22 febbraio. Prosegue infatti la prassi decisa congiuntamente a partire dall’anno scorso dalla Protezione civile e dai vertici di Inps e di Poste al fine di tutelare i lavoratori e i pensionati dal rischio di contagio. Nello specifico, a partire dallo scoppio della pandemia da coronavirus si è deciso di adottare un calendario alfabetico per cognome in favore di chi non dispone dell’accredito automatico su conto corrente.

Al momento si è ancora in attesa della conferma ufficiale del calendario di marzo, ma in via informale i principali organi di stampa hanno già diffuso lo schema di riferimento che verrà adottato e che a questo punto attende solo una conferma definitiva. Resta invece ufficiale la data di pagamento per coloro che hanno scelto l’accredito diretto tramite bonifico Inps, fissata per il prossimo 1° marzo 2021.

Pensioni di marzo e pagamento anticipato: si parte il prossimo 22 febbraio 2021

Stante la situazione appena riportata, le ultime stime indicano che i pagamenti anticipati in contanti delle pensioni inizieranno presso Poste Italiane a partire dal prossimo 22 febbraio 2021 con le lettere A e B. Si proseguirà quindi con le lettere C e D il 23 febbraio. Il giorno 24 sarà il momento dei pagamenti per le lettere dalle E alla K, mentre giovedì 25 febbraio si proseguirà dalla L alla O.

Venerdì 26 febbraio si completeranno i pagamenti in contanti per le lettere dalla P alla R, mentre la mattina di sabato 27 febbraio si concluderà l’intero procedimento con le lettere restanti (dalla S alla Z). Il calendario potrebbe comunque variare per esigenze locali, pertanto consigliamo sempre di verificare eventuali avvisi affissi presso le vetrine del proprio ufficio postale di riferimento.

Infine, per gli over 75enni ricordiamo la possibilità di usufruire dell’apposita convenzione siglata tra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane per la consegna a casa della pensione in contanti. In questo caso specifico, l’opzione risulta a disposizione di coloro che non possono delegare un parente o un congiunto nelle vicinanze.