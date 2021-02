Pensioni di marzo 2021: online il cedolino sul sito Inps, le info su come scaricarlo e controllarlo

È online il cedolino delle pensioni di marzo 2021 nell’area riservata dei cittadini che percepiscono un emolumento da parte dell’ente pubblico di previdenza. Il passaggio è importante perché tramite il servizio reso disponibile dall’Inps è possibile conoscere in anticipo a quanto ammonterà il prossimo assegno mensile. Ma oltre a ciò, il cedolino permette anche di avere importanti informazioni aggiuntive sulla composizione della propria pensione.

All’interno del documento viene infatti reso disponibile non solo l’importo netto della pensione, ma anche quello lordo. Con il cedolino sottomano si può quindi verificare quanto trattiene l’istituto in merito all’Irpef e ai relativi conguagli, ad esempio per l’applicazione delle eventuali addizionali comunali o regionali.

Oltre a ciò, nel cedolino sono indicate anche tutte le altre compensazioni effettuate per legge. L’ente pubblico di previdenza ha inoltre recentemente comunicato di aver avviato le verifiche relative alla congruità delle trattenute applicate nel corso del 2020 per le cosiddette pensioni d’oro.

Pensioni di marzo 2021, come scaricare il cedolino e verificare l’applicazione delle trattenute

Stante la situazione appena descritta, la prassi seguita dall’Inps in caso di conguaglio negativo dell’importo prevede di effettuare delle trattenute a partire dal mese di febbraio, per proseguire nei mesi successivi. Solitamente la finestra di applicazione delle spettanze va dal mese di febbraio a quella di maggio.

Il pensionato che desidera effettuare il download del proprio cedolino Inps deve innanzitutto accedere al sito dell’ente previdenziale tramite codice fiscale e SPID (o in alternativa PIN, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica).

Bisognerà quindi inserire la dicitura “cedolino pensione” nel campo di ricerca e cliccare su “verifica pagamenti”. A questo punto si seleziona il documento di riferimento per il mese di marzo 2021 al fine di effettuare il download. Una seconda modalità di consultazione è disponibile sempre attraverso la propria area riservata Inps cliccando sulla dicitura “fascicolo previdenziale”.