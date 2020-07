Pensioni di agosto 2020, pagamento in arrivo: ecco la data per banca e posta

Il calendario dei pagamenti delle pensioni per il mese di agosto 2020 prevede l’accredito in due date differenti a seconda della tipologia di circuito sul quale il pensionato ha scelto di far transitare il proprio emolumento. È quanto emerge dal calendario ufficiale dell’Inps fornito al termine dello scorso anno attraverso un’apposita circolare (la numero 147/2019). Com’è noto, la questione è strettamente legata al calendario del giorno bancabile.

L’Inps ha infatti uniformato il pagamento di tutti gli assegni di natura previdenziale al primo giorno bancabile di ogni mese ma, essendo il circuito postale aperto anche di sabato, vi sono mensilità nelle quali si creano piccole differenze di accredito. È il caso di agosto, che vedrà erogare gli assegni il primo giorno del mese (che cade di sabato) per tutti i titolari di un conto Bancoposta, di un libretto postale o di una carta Postepay Evolution.

Coloro che hanno scelto l’accredito presso un conto corrente del circuito bancario dovranno invece attendere lunedì 3 agosto per poter vedere l’accredito della pensione sul proprio conto corrente.

Pensioni e calendario pagamenti Inps 2020: le informazioni sulle prossime mensilità

Per quanto concerne i pagamenti delle pensioni effettuati nei prossimi mesi l’Inps ha già indicato che a settembre 2020 l’accredito prenderà forma per entrambi i circuiti (banca e poste) al primo giorno del mese. Stessa prassi per ottobre 2020, mentre a novembre 2020 il pagamento dell’assegno è previsto in forma univoca il secondo giorno del mese. Infine, a dicembre il pagamento della pensione e della tredicesima mensilità (oltre che della 14ma per gli aventi diritto) sarà eseguito il primo giorno del mese sia in banca che presso il circuito postale.

I pensionati che desiderano sapere in anticipo a quanto corrisponde l’importo del prossimo assegno pensionistico possono accedere al portale Inps utilizzando il proprio codice fiscale insieme al PIN, recandosi presso la sezione pagamenti del fascicolo previdenziale del cittadino, oppure scaricando il proprio cedolino.