Pensioni con pagamento anticipato di dicembre 2021: disponibile il cedolino

Nelle ultime ore è stato reso disponibile online dall’ente pubblico di previdenza il cedolino delle pensioni di dicembre 2021, in pagamento anticipato anche per quanto concerne la tredicesima mensilità e il bonus natalizio. Il prospetto contabile risulta presente nell’apposita area riservata sia per coloro che risultano pensionati Inps, sia per gli Ex Inpdap. Il download del documento è fondamentale per sapere a quanto corrisponderà effettivamente il pagamento relativo al prossimo mese. Ma è utile anche per verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall’Inps.

Oltre a ciò, con l’ultimo pagamento dell’anno si sommeranno diversi emolumenti. In aggiunta a quello relativo alla mensilità ordinaria di dicembre, si potrà verificare quanto corrisponderà l’Inps per la tredicesima mensilità. Alcuni pensionati potranno poi avere diritto (in base ai requisiti di reddito) a un bonus aggiuntivo previsto per Natale e corrispondente a 154,94 euro.

Infine, chi ha compiuto i 64 anni di età nella seconda parte dell’anno e possiede i requisiti di legge potrà beneficiare anche dei ratei relativi alla quattordicesima mensilità. Quest’ultima viene erogata normalmente a luglio, ma per chi compie gli anni previsti dalla legge a partire dal mese di agosto, la 14ma slitta a dicembre.

Pensioni e pagamento anticipato di dicembre: come scaricare il cedolino

I pagamenti anticipati in contanti delle pensioni di dicembre avverranno a partire da domani 25 novembre 2021 per chi ha scelto il pagamento in contanti (secondo il calendario alfabetico per cognome). L’accredito su conto corrente bancario avverrà a partire dal prossimo 1° dicembre 2021. Come già anticipato, l’Inps in queste ore ha reso disponibile la documentazione contabile. Il cedolino può essere scaricato da tutti i pensionati dopo aver eseguito l’accesso alla propria utenza (tramite SPID, CNS o CIE). Una volta effettuato questo passaggio, sarà necessario scrivere nella barra di ricerca la dicitura “Servizio: Cedolino di pensione e servizi collegati”.

Basterà quindi cliccare sulla dicitura “Vuoi visualizzare il cedolino” e quindi su “Verifica Pagamenti”. Apparirà il cedolino della pensione di Dicembre 2021. In alternativa, è possibile recarsi sul proprio fascicolo previdenziale. Qui bisognerà cliccare su “Prestazioni e pagamenti”. Infine, sarà necessario visualizzare la “rata numero 12”, corrispondente all’ultimo mese dell’anno. Il sito indicherà la data di disponibilità e l’importo netto.