Pensioni anticipate opzione donna, confermata la proroga al 2019: ma resta il ricalcolo contributivo

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - La proroga dell’opzione donna garantisce una possibilità in più su base volontaria alle lavoratrici che per vari motivi sperimentano la necessità di anticipare la quiescenza, ma pone allo stesso tempo degli evidenti problemi circa l’inevitabile penalizzazione dell’assegno. Anche per questo si comprende facilmente perché dai Comitati come il CODS emerge la richiesta di un ripensamento e svecchiamento della misura.