Pensioni anticipate e Quota 41: importante scadenza al 1° marzo per le domande

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Chi è interessato ad ottenere la pensione anticipata tramite la Quota 41 e pensa di avere i requisiti di legge farebbe bene ad agire per tempo recandosi presso il patronato di fiducia, in modo da far preparare ed inviare la propria pratica in tempo utile. In questo senso, la scadenza del prossimo 1° marzo rappresenta un vero e proprio spartiacque per chi desidera avere la certezza di ottenere un riscontro positivo avendo maturato tutti i requisiti previsti dalla legge.