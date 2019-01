Pensioni anticipate e quota 100: tempi stringenti per le prime domande

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - I prossimi giorni saranno decisivi per l’approvazione delle nuove pensioni anticipate tramite quota 100 e del reddito di cittadinanza. Il Governo dovrà predisporre i decreti attuativi mentre l’Inps si occuperà di rendere operative le nuove opzioni di flessibilità previdenziale e di welfare. Il consiglio per i lavoratori che desiderano fruirne è di monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, per poter procedere in tempo utile all’apertura della propria pratica.