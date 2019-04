Pensioni anticipate e quota 100: all’Inps pervenute oltre 109mila domande

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Le nuove pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a riscontrare l’interesse dei lavoratori, così come dimostrato dal trend di crescita delle domande di accesso all’opzione inviate all’Inps. Nonostante ciò, resta ancora molto lavoro da compiere per poter flessibilizzare davvero il sistema previdenziale italiano perché purtroppo la legge Fornero non può essere considerata come completamente superata.