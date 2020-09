Pensioni anticipate e Manovra 2021: si punta a estendere l’APE sociale a chi subisce il rischio Covid

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Gli interventi di riforma delle pensioni in arrivo con la legge di bilancio 2021 dovrebbero andare a tutelare in modo particolare quei lavoratori che sono stati esposti al rischio di contagio da coronavirus e che risultano particolarmente fragili in virtù delle proprie condizioni di salute. Per riuscire in questo scopo, il governo punta ad ampliare le tutele garantite attualmente dall’APE sociale.