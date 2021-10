Pensioni anticipate e LdB2022: mediazione a 64-65 anni con la quota 103

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - La riforma delle pensioni passa per una difficile mediazione. La fine della quota 100 pone la necessità di un intervento all’interno della legge di bilancio 2022, ma il governo sembra voler puntare a un compromesso al ribasso. Motivo per il quale il confronto con i sindacati potrebbe accendersi nelle prossime settimane, con esiti attualmente non prevedibili per i lavoratori.