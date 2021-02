Pensioni anticipate e APE sociale 2021 dai 63 anni: le scadenze da rispettare per fare domanda

Tra gli strumenti disponibili per accedere in anticipo alla pensione nel 2021 l’APE sociale rappresenta un’importante forma di tutela in favore di alcune specifiche categorie di lavoratori. Recentemente l’Inps ha fatto il punto della situazione in merito alla questione, sottolineando le scadenze utili da rispettare per poter inoltrare la propria domanda di quiescenza.

Le date sono importanti, perché soggette al monitoraggio delle risorse stanziate anno per anno. L’opzione di prepensionamento è stata prorogata con la scorsa legge di bilancio fino al prossimo termine dell’anno. Nel proprio messaggio, l’ente pubblico di previdenza sottolinea che “in virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2021”.

Pensioni anticipate con APE sociale a partire dai 63 anni: requisiti e scadenze nel 2021

Entrando nel merito dell’opzione, l’APE sociale è riconosciuta in favore dei lavoratori disoccupati di lungo termine, ai caregiver, a coloro che possiedono un’invalidità riconosciuta uguale o superiore al 74% e ai lavoratori che hanno svolto le attività gravose e usuranti riconosciute dalla normativa. In base alla tipologia di situazione indicata cambia anche il montante contributivo richiesto.

Nei primi tre casi è possibile ottenere l’accesso anticipato alla pensione con 30 anni di versamenti, mentre nel secondo caso sarà necessario dimostrare almeno 36 anni di contribuzione. Il lavoratore che rientra nei requisiti e che desidera utilizzare la tutela dovrà presentare una doppia istanza entro le finestre indicate dall’Inps. La prima si chiude il prossimo 31 marzo, la seconda il 15 luglio e l’ultima (istanza tardiva) il 30 novembre 2021.

Le domande inoltrate in terza istanza saranno accettate solo se risulteranno ancora disponibili adeguate risorse finanziarie. Per questo motivo, è importante che i lavoratori interessati a utilizzare l’APE sociale considerino con il giusto tempismo la possibilità di accedere al meccanismo di prepensionamento e quindi di inoltrare la propria richiesta.