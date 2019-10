Pensioni anticipate 2019, nel trend delle domande il riscatto della laurea è in crescita rispetto alla quota 100

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Gli ultimi dati in arrivo dall’Inps mettono in evidenza i trend riguardanti le richieste dei lavoratori. In questo senso, appare quanto meno emblematico che le domande riguardanti il riscatto della laurea siano in crescita mentre diminuiscono quelle relative alla quota 100. Sarà interessante seguire con attenzione il fenomeno per comprendere se sarà confermato entro la fine dell’anno ed in che modo evolverà nel corso del 2020.