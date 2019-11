Pensioni a dicembre 2019: ecco a chi spetterà il bonus aggiuntivo da 154,94 euro

Sono in molti ad attendere l’arrivo del mese di dicembre per poter beneficiare dell’ultima mensilità di pensione dell’anno e della tredicesima mensilità. Non tutti sanno però che il legislatore ha previsto anche una particolare tutela in favore di chi si vede accreditare un importo più basso del trattamento minimo, oppure di chi non riesce a raggiungere alcune soglie minime previste dalla legge.

L’emolumento prende il nome di bonus pensioni o bonus aggiuntivo di dicembre e, diversamente dalla già citata tredicesima, spetta solo ad alcune specifiche categorie di persone. Il sostegno di welfare è infatti attivo dal 2001 tramite la legge numero 388 del 2000 e prevede un pagamento aggiuntivo annuale corrispondente a 154,94 euro.

Per poter rientrare tra i beneficiari della misura devono essere maturati entrambi i requisiti reddituali previsti dalla normativa, che risultano strettamente legati sia al reddito prodotto dal singolo pensionato sia al reddito complessivo del nucleo familiare (nel caso ovviamente di pensionati che risultano coniugati).

Pensioni e bonus aggiuntivo 2019: ecco come capire se si ha diritto alla somma

Entrando nel particolare, la legge prevede l’accredito del bonus in favore di chi percepisce un assegno pensionistico di importo uguale o minore alle 6596,46 euro. Qualora la pensione maturata nel 2019 corrisponda a 6751,40 euro è possibile comunque percepire parzialmente il bonus. In tal caso, quest’ultimo corrisponderà infatti alla differenza tra i due importi. Per quanto concerne invece i limiti reddituali, sommando tutte le somme percepite nell’anno, il pensionato non dovrà maturare un reddito individuale superiore ai 9894,69 euro.

Discorso simile qualora si risulti coniugati, sebbene in questo caso si deve tenere in conto il reddito familiare. Per poter avere accesso al bonus, sarà quindi necessario non superare i 19798,38 euro. Si ricorda infine che tale somma aggiuntiva non spetta per le pensioni di invalidità civile, le pensioni e gli assegni sociali, la rendita facoltativa di vecchiaia e di inabilità, oltre alle pensioni di vecchiaia e di invalidità erogate dal fondo casalinghe. Infine, il beneficio non viene corrisposto per eventuali esodi o isopensioni.