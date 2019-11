Pensioni a dicembre 2019 e Tredicesima: disponibili i cedolini Inps

Ci avviciniamo all’ultima parte del mese di novembre e, come d’abitudine consolidata, l’Inps ha reso disponibili i nuovi cedolini degli assegni all’interno dell’apposita sezione nell’area riservata di ciascun pensionato. La notizia risulta rilevante, visto che il mese di dicembre si caratterizza non solo per la mensilità ordinaria, ma anche per l’arrivo della tredicesima mensilità.

Grazie alla consultazione del cedolino, il pensionato sarà quindi in grado di conoscere in anticipo a quanto ammonterà con precisione il pagamento effettuato dall’Istituto pubblico di previdenza all’inizio del mese di dicembre. Ricordiamo che il procedimento di verifica è valido anche per i pensionati ex Inpdap.

Nella pratica, per controllare a quanto corrisponderà l’accredito di dicembre è necessario innanzitutto recarsi sul sito dell’Inps e quindi scrivere all’interno dell’apposito spazio di ricerca “cedolino della pensione”. L’esito suggerirà il relativo servizio, al quale è possibile accedere indicando il proprio codice fiscale ed il Pin ricevuto dopo apposita richiesta (in alternativa è possibile accedere anche con lo SPID oppure con la Carta Regionale dei Servizi).

Pensione e tredicesima a dicembre 2019: ecco come visualizzare il cedolino

Una volta che sono stati eseguiti questi passaggi, si entrerà all’interno della propria area riservata del sito Inps. A questo punto è necessario cercare la voce “Vuoi visualizzare il cedolino” all’interno della sezione “Verifica dei Pagamenti”. Il sito permetterà quindi di visualizzare il cedolino della pensione di dicembre 2019 e della Tredicesima mensilità. Come da prassi, è possibile anche scaricare il documento e salvarlo sul proprio computer, in modo da poterlo stampare in caso di necessità.

In alternativa, si può visionare il medesimo documento anche all’interno cosiddetto “fascicolo previdenziale del cittadino”. Se si desidera accedere al conteggio da questa sezione è necessario cliccare sulla voce “Prestazione – Pagamenti”. Il sito evidenzia quindi l’importo della pensione lorda ed il dato netto che sarà effettivamente versato in favore del pensionato, oltre a tutte le voci che compongono il computo del rateo.