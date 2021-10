Pensioni 2022: Proietti (Uil) chiede l’uscita dai 62 anni

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Le dichiarazioni in arrivo dalla Uil sulle nuove ipotesi di accesso anticipato alla pensione nel 2022 mettono in luce la distanza che continua a esistere tra le richieste dei sindacati e le ipotesi di riforma delle pensioni in arrivo dall’area governativa. La legge di bilancio dovrà essere approvata tra poco più di due mesi: è quindi indispensabile trovare una soluzione condivisa nelle prossime settimane per evitare che lo scontro possa acuirsi.