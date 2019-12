Pensioni 2020: ecco il calendario completo dei pagamenti nel corso del nuovo anno

Poter sapere in anticipo quando saranno effettivamente pagate le proprie pensioni nel corso dell’anno risulta fondamentale per poter organizzare le spese familiari e la relativa economia domestica di tantissimi pensionati. Visto che gli ultimi assegni pensionistici del 2019 sono stati ormai versati, è arrivato il momento di verificare quando sarà effettuato l’accredito a gennaio 2020 e nei mesi successivi.

Rispetto a tali scadenze, bisogna ricordare innanzitutto che il giorno di pagamento non ricade all’inizio del mese, ma nel primo giorno bancabile. Questo implica che in alcuni mesi il pagamento effettivo potrebbe slittare al secondo, terzo o anche quarto giorno del mese. Oltre a ciò, è importante ricordare anche la differenza esistente tra banca e istituto postale, visto che quest’ultimo risulta aperto e operativo anche durante il sabato.

L’unica eccezione è valida per chi possiede un conto-carta, collegato cioè ad un bancomat o ad una carta di credito. In questo caso particolare, l’accredito potrebbe risultare già a partire dal primo giorno del mese, al di là che questo cada effettivamente durante una festività oppure nel corso della fine della settimana.

Pensioni, il calendario 2020 dei pagamenti

Fatte queste opportune premesse, passiamo subito ad esplorare il calendario dei pagamenti per l’anno 2020. Si parte da gennaio, quando il giorno effettivo di accredito risulterà il 3 sia per le poste che per gli istituti bancari. A febbraio la pensione sarà disponibile il giorno 1 in posta ed il giorno 2 sul conto corrente della banca. Marzo e Aprile vedono concretizzarsi per entrambi gli istituti il pagamento nel giorno 1.

A maggio 2020 i pagamenti avverranno il giorno 2 presso le poste ed il giorno 4 presso le banche. Giugno e Luglio vedranno entrambi i pagamenti nel giorno 1 presso tutti gli istituti, mentre ad Agosto l’accredito risulterà il giorno 1 in posta ed il giorno 3 in banca. Settembre e Ottobre proseguono ancora nel giorno 1 indipendentemente dall’Istituto: infine troviamo a Novembre il giorno 2 ed a Dicembre il giorno 1 sia per l’accredito in banca che presso il conto postale.