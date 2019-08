Pensioni 2019: ecco le date di pagamento nel mese di settembre

Con l’avvicinarsi della fine di agosto molti pensionati si domandano quando avverrà il pagamento del proprio emolumento nel corso del prossimo mese. Infatti, durante settembre il primo giorno del mese cade di domenica, motivo per il quale vi sarà uno slittamento dell’erogazione da parte dell’Inps. Quest’ultima si occupa infatti di effettuare i pagamenti per diverse tipologie di prestazioni, in base alla tipologia di lavoro ed ai contributi effettivamente versati dai cittadini durante la propria vita attiva.

Sulla base delle recenti disposizioni di legge legate alla semplificazione dei pagamenti per le prestazioni previdenziali, a settembre gli assegni pensionistici verranno durante il secondo giorno del mese. Questo perché in tale data prende luogo il primo giorno bancabile utile per effettuare il pagamento.

Ricordiamo che essendo il 2/09 un lunedì tale scadenza risulta valida sia per chi ha deciso di accreditare il proprio assegno previdenziale presso un istituto bancario, sia per chi avesse optato per l’accredito presso un conto corrente postale (in alcuni mesi dell’anno la scadenza può risultare diversa perché le poste risultano operative anche di sabato, giorno di chiusura per le banche).

Pagamento delle pensioni: le informazioni relative al cedolino e le scadenze per i prossimi mesi

Per chi desiderasse avere maggiori informazioni rispetto alla pensione percepita nel mese di settembre 2019, è possibile consultare il proprio cedolino direttamente dalla propria area riservata fornita dall’Inps. Nel caso in cui il documento non risultasse ancora disponibile, non vi è da preoccuparsi (l’Inps aggiornerà comunque la documentazione nel breve termine).

Chi invece volesse avere maggiori notizie in merito al pagamento degli altri assegni previdenziali erogati dall’Istituto di previdenza pubblica nel corso dell’ultimo trimestre 2019, dovrà considerare che nel mese di ottobre il primo giorno bancabile corrisponderà al primo giorno del mese. Mentre, a novembre 2019, il pagamento avverrà il secondo giorno del mese per chi possiede un conto alle Poste ed il quarto giorno del mese per coloro che hanno il conto presso un istituto bancario. Infine, a dicembre, il pagamento avverrà il secondo giorno del mese per tutti.