Pensioni 2019, ecco la data di pagamento dell’assegno di dicembre e della Tredicesima

Siamo ormai giunti verso la fine del mese di novembre e molti pensionati si interrogano rispetto a quando verrà effettuato il pagamento dell’ultimo rateo di pensione per il mese di dicembre 2019, oltre a quello della Tredicesima mensilità. La risposta ci arriva direttamente dal calendario dell’Inps, che ha ufficializzato le date di pagamento per l’anno in corso.

A tal proposito, bisogna innanzitutto considerare che l’Inps effettua nel mese di dicembre pagamenti per plurime tipologie di prestazioni, sulla base delle differenti tipologie di fondi nei quali i lavoratori hanno effettuato i versamenti durante la propria carriera lavorativa. Stante questa importante premessa, il primo giorno utile per il ritiro della propria pensione il prossimo mese corrisponderà al 2 dicembre 2019.

In tale occasione, la pensione sarà disponibile sia per coloro che hanno scelto di effettuare la riscossione sul proprio conto postale, sia per chi ha optato per un istituto bancario. Questo perché il giorno 2 di dicembre cade in un lunedì, giornata che risulta bancabile sia per le Poste che per le banche. Allo stesso tempo, il giorno 01/12 non verrà effettuato alcun accredito in virtù del fatto che si tratta di una domenica.

A dicembre 2019 arriva anche la Tredicesima: i cedolini dell’Inps risultano già disponibili

Resta inoltre da considerare che il prossimo mese non avverrà solo l’accredito dell’ultimo rateo di pensione per l’anno 2019. A dicembre prenderà luogo anche il pagamento della Tredicesima mensilità per tutti i pensionati appartenenti alle gestioni Inps ed Ex-Inpdap. Per ovvi motivi si tratta di un pagamento molto atteso, viste anche le inevitabili spese di fine anno.

Ricordiamo inoltre che i pensionati possono già visualizzare a quanto corrisponderà l’importo della propria pensione di dicembre e della Tredicesima mensilità all’interno dell’area riservata che l’Inps rende disponibile online per tutti i contribuenti. Avendo già richiesto il proprio codice PIN (o una delle altre modalità di accesso riconosciute dall’istituto), è possibile infatti effettuare il download dei cedolini e verificare quindi l’importo lordo degli assegni, le trattenute applicate ed il pagamento netto che si riceverà all’inizio di dicembre.