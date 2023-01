Pensione invalidità civile 2023: i nuovi importi Inps

Ascolta questo articolo

Cambiamenti importanti nel 2023 si prospettano per la pensione di invalidità civile. Definiti i nuovi importi e i limiti di reddito da valutare per la richiesta delle prestazioni assistenziali e l’assegno mensile. Cosa cambia?

Tutti gli anni l’Inps provvede ad aggiornare la cifra da versare a chi ha diritto al trattamento previdenziale mensile, le novità che riguardano gli invalidi civili sono descritte in questo articolo. Continua a leggere per scoprire i nuovi importi e i limiti di reddito per il 2023.

Importi e limite reddito pensione invalidità civile 2023

Sono state pubblicate le nuove tabelle di riferimento per gli importi della pensione per invalidità civile. Ecco quali sono:

invalidità civile: 313,91 con un reddito massimo di 17.920 euro;

invalidità civile parziale: 313,91 con un reddito massimo di 5.391,88 euro;

accompagnamento per soggetti con invalidità civile totale: 527,16 euro, non ci sono limiti per il reddito;

indennità di frequenza per chi non ha compiuto i 18 anni: 313,91 euro con un reddito massimo di 5.391,88 euro.

Pensione invalidità civile per non vedenti

Per le persone non vedenti sono previsti importi differenti in alcuni casi. Vediamo come verrà pagata la pensione di invalidità civili 2023 per questa categoria. Ecco la tabella:

ciechi assoluti: 339,48 euro con reddito inferiore a 17.920 euro;

non vedenti parziali: 313,91 euro con limite reddito fissato a 17.920 euro;

accompagnamento ciechi civili totali: 859,21 euro con qualunque reddito;

indennità speciale non vedenti ventesimisti: 217,64 euro con ogni reddito;

vitalizio ipovedenti gravi, decimisti, 232,99 euro con un limite del reddito massimo fissato a 8.615,46 euro.

Pensione invalidità civile per sordi

Anche per i non udenti sono previsti dei cambiamenti con maggiorazioni per gli importi della pensione di invalidità civile. La tabella dei nuovi importi:

pensione per non udenti: 313,91 euro tenendo conto del limite di reddito massimo di 17.920 euro;

indennità di comunicazione per non udenti: 261,11 euro con ogni tipo di reddito.

Inoltre sono previste le pensioni con importi di 563,74 euro alle persone con talassemia Major e drepanocitosi, in questi casi non ci sono limiti per il reddito. Un altra novità è il riconoscimento nel 2023 di 585,51 euro ai pensionati per inabilità.