Pensione febbraio 2020: arriva il cedolino Inps nell’area riservata

Siamo ormai giunti verso la fine del mese di gennaio e l’Inps ha attivato la consultazione online del nuovo “cedolino pensione febbraio 2020”, un documento fondamentale per sapere a quanto ammonterà l’importo dell’assegno previdenziale del prossimo mese. In tal senso, bisogna tenere conto del fatto che per la seconda scadenza di pagamento dell’anno 2020 potrebbero essere previsti dei ricalcoli.

A gennaio, numerosi pensionati hanno infatti lamentato alcuni possibili errori di calcolo sulle trattenute applicate agli assegni, pertanto è in corso un’attività di verifica che potrebbe portare a concretizzare degli aggiustamenti proprio nel mese di febbraio. Per fare il punto della situazione, la cosa migliore consiste proprio nello scaricare il nuovo cedolino.

Pensione di febbraio 2020, il cedolino è disponibile nella propria area riservata

Al fine di scaricare il proprio cedolino della pensione di febbraio, è necessario recarsi presso il sito dell’Inps e scrivere all’interno dell’apposita area di ricerca la dicitura “cedolino della pensione”. Sarà quindi richiesto di accedere con i propri dati, attraverso il codice Pin dispositivo (oppure utilizzando lo Spid o la CNS). Svolgendo correttamente tutta la procedura, si arriverà all’interno della propria area riservata.

A questo punto si può cliccare sulla dicitura “visualizzare il cedolino” all’interno della sezione “verifica pagamenti”. In alternativa, è possibile accedere alle stesse informazioni passando per il proprio “fascicolo previdenziale” e cliccando sul pulsante “prestazioni e pagamenti”. Sarà quindi possibile cliccare sulla rata di febbraio 2020 e verificare la data di accredito, assieme al relativo importo netto.

Concludiamo ricordando che nel prossimo mese la pensione sarà accreditata in giorni diversi a seconda che si abbia richiesto il pagamento su un conto corrente postale o bancario. Nel primo caso, sarà possibile avere i fondi a propria disposizione già sabato 1° febbraio, mentre per il circuito bancario bisognerà attendere lunedì 3 febbraio 2020, per via del primo giorno bancabile utile.