Pensione di Cittadinanza e pagamento di settembre 2020: le info da sapere

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - La pensione di cittadinanza rappresenta un meccanismo di welfare importante per tante persone in età avanzata che si trovano a far fronte alla crisi economica e al crescente costo della vita. In questo senso, l’integrazione fornita dal provvedimento agisce in funzione sia delle necessità individuali di contrasto alla povertà, sia di tenuta generale dello stato sociale.