Pensione con quota 102: cos’è e quali requisiti richiede nel 2022

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Le nuove pensioni anticipate tramite quota 102 rappresentano una boccata di ossigeno per i lavoratori che si troverebbero improvvisamente dinnanzi ai requisiti previsti dalla riforma Fornero. Allo stesso tempo, molti di coloro che non riusciranno a maturare i requisiti della quota 100 in tempo utile potrebbero trovarsi esclusi da ogni protezione, come avviene ad esempio per coloro che raggiungeranno nel prossimo anno la quota 101. Si tratta quindi di una soluzione che rischia di scontentare molti lavoratori, soprattutto davanti alla necessità di uno strumento generalizzato di flessibilità per il comparto.