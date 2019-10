Pagamento pensione e importo di novembre 2019, arriva il cedolino: ecco come scaricarlo

Negli ultimi giorni l’Inps ha iniziato il caricamento dei cedolini per la pensione di novembre 2019 in favore di molti pensionati, sia che questi risultano iscritti ad una gestione collegata con le casse dei lavoratori privati, sia che risultavano collegati alle gestioni ex-Indap. L’aggiornamento è importante soprattutto per coloro che vogliono conoscere in anticipo l’importo dell’assegno di novembre.

Il passaggio risulta infatti interessante per poter organizzare la propria contabilità domestica, ma anche per verificare che non vi siano errori nel calcolo dell’assegno pensionistico. Per scaricare il proprio cedolino il pensionato dovrà innanzitutto essere iscritto al sito dell’Inps ed in possesso del codice PIN personale, oppure di un’altra modalità valida di accesso alla propria area riservata (ad esempio lo Spid o la propria tessera sanitaria integrata utilizzata tramite lettore di smart card).

Dopo aver eseguito correttamente l’accesso al portale dell’Inps, bisogna dirigersi verso la sezione “verifica pagamenti” e cliccare sulla dicitura “vuoi visualizzare il cedolino”. All’interno, sarà possibile scaricare il cedolino per il mese di novembre 2019. Lo stesso è raggiungibile anche dal “fascicolo previdenziale del cittadino”.

Il pagamento dell’assegno pensionistico per il mese di novembre 2019

Stante la situazione, una volta in possesso del proprio cedolino sarà possibile verificare innanzitutto quale sarà l’importo netto erogato in favore del pensionato dall’Inps per il mese di novembre. Qualora i conti non tornassero, è possibile inoltre rivolgersi al proprio patronato di fiducia per eseguire una verifica ed eventualmente per inoltrare una richiesta di rettifica all’Inps.

Nel caso in cui invece risulti tutto a posto, nel mese di novembre 2019 il pagamento dell’assegno previdenziale sarà effettuato da parte dell’Istituto pubblico di previdenza tenendo conto delle festività, così come già spiegato in un nostro recente articolo. Per questo motivo, gli assegni saranno versati a partire dal prossimo 2/11 per chi ha scelto l’accredito presso un conto postale, e dal 4/11 per chi invece ha preferito un conto bancario.