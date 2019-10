Pagamento Naspi: l’assegno per la disoccupazione atteso oggi 10 ottobre 2019

Sono in molti a chiedersi, a questo punto del mese di ottobre 2019, quando avverrà il nuovo pagamento per la Naspi, ovvero il sussidio di welfare disponibile per chi possiede i diversi requisiti previsti dalla legge. L’accesso infatti è condizionato alla presenza di specifici criteri, verificati dall’Inps durante l’elaborazione della pratica.

Ricordiamo innanzitutto che la richiesta è legata alla verifica dello stato di disoccupazione (per la perdita del lavoro involontaria), oltre che alla presenza di almeno 13 settimane di contributi Inps presenti nei 4 anni precedenti al licenziamento.

Infine, serve aver effettuato almeno 30 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Per questi calcoli bisogna però escludere i periodi relativi ai versamenti figurativi derivanti dalla cassa integrazione straordinaria e dai permessi 104 di cui ha beneficiato il lavoratore.

Ecco quando verrà pagata la Naspi ad ottobre 2019

Per quanto concerne il pagamento effettivo della Naspi nel mese di ottobre 2019, quest’ultimo è schedulato per il prossimo giovedì 10. Nella pratica, il bonifico viene effettuato il 9 ottobre 2019, ma il relativo accredito può richiedere fino a 24 ore (motivo per il quale si deve considerare almeno un giorno di tolleranza rispetto alla data ufficiale).

Oltre a ciò, bisogna tenere presente anche che il pagamento è relativo alla disoccupazione Naspi del mese precedente: quindi, il periodo di riferimento da considerare per la maturazione del sussidio va dal primo al 30 settembre 2019. Il beneficiario può comunque effettuare un controllo completo presso la propria area personale del sito web dell’Inps.

In particolare, bisogna entrare nel fascicolo previdenziale del cittadino attraverso l’utilizzo del PIN Inps (che va richiesto preventivamente) sul sito web dell’Istituto previdenziale. A questo punto, è possibile entrare nel proprio cassetto previdenziale e scegliere la prestazione Naspi, in modo da verificare lo stato ed il dettaglio della prestazione erogata.