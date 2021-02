Pagamento Inps di febbraio 2021: pensioni, reddito di cittadinanza e Rem

Torniamo a fare il punto della situazione in merito al calendario dei pagamenti da parte dell’Inps in merito alle pensioni, al reddito di cittadinanza e al reddito di emergenza. Come noto, l’ente pubblico di previdenza si occupa di gestire i flussi riguardanti sia gli assegni derivanti dalla contribuzione lavorativa, sia quelli legati a sussidi strutturali o temporanei.

In questo senso, è opportuno sottolineare che mentre per le pensioni e il reddito di cittadinanza la scadenza segue date prestabilite ogni mese, non vi è un calendario preciso riguardante il reddito di emergenza.

Pagamenti Inps delle pensioni di febbraio 2021: anticipato e ordinario

Partiamo dal prossimo rateo delle pensioni. Anche questo mese il pagamento sarà anticipato per via della difficile situazione di emergenza dettata dal coronavirus. Il riferimento va alle pensioni pagate in contanti, visto che l’afflusso di anziani verso gli sportelli di Poste Italiane potrebbe aumentare il rischio di contagio. Per questo motivo, da ormai molti mesi si segue la prassi del calendario alfabetico basato sul cognome del ricevente per i pagamenti in contanti.

Si partirà quindi il prossimo 22 febbraio con i cognomi dalla A alla B, per proseguire il 23 febbraio con i cognomi dalla C alla D. Il 24 febbraio è il giorno del ritiro per le lettere dalla E alla K. Si prosegue il 25 febbraio dalla L alla O, il 26 febbraio dalla P alla R e sabato 27 febbraio dalla S alla Z (nel corso della mattina). Il pagamento delle pensioni per coloro che hanno scelto l’accredito su conto corrente è invece fissato lunedì 1° marzo 2021.

Reddito di cittadinanza 2021: il pagamento di febbraio

Per quanto concerne il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza, i flussi sono previsti in via ordinaria. Ricordiamo però che l’assegno di welfare risulterà sospeso dopo il 18mo mese di percezione, oppure nel caso i beneficiari non abbiano inviato all’Inps entro lo scorso 31 gennaio la documentazione ISEE aggiornata. Fatta questa premessa fondamentale, il pagamento ordinario del RdC è in arrivo a partire dal prossimo 27 febbraio 2021. Essendo un sabato, l’accredito effettivo per molti si potrebbe comunque concretizzare entro il 1° marzo.

Un caso differente riguarda invece coloro che hanno richiesto il reddito di cittadinanza per la prima volta lo scorso mese. In tal caso, attorno al 15 febbraio dovrebbe arrivare apposita comunicazione per il ritiro della tessera di cittadinanza presso l’ufficio postale più vicino. La card conterrà già al proprio interno la prima ricarica. Infine, coloro che hanno inoltrato la propria domanda dall’inizio del mese corrente riceveranno la card attorno alla metà di marzo 2021.

Reddito di Emergenza 2021: ultimi pagamenti in arrivo

Concludiamo con il reddito di emergenza. Il riferimento va allo strumento di welfare deciso con i precedenti decreti al fine di garantire un sostegno in favore delle famiglie che hanno subito la crisi economica dettata dal coronavirus. In particolare, stiamo parlando della quinta tranche del provvedimento, stante che una possibile proroga dipenderà dai prossimi decreti.

Chi non ha ancora ricevuto l’accredito dovrebbe veder arrivare il flusso da parte dell’Inps nei prossimi giorni. Il pagamento, in questo caso, non avviene sulla base di una scadenza fissa, ma dipende dalla lavorazione delle pratiche. In ogni caso, il riferimento va alle domande inoltrate entro e non oltre lo scorso 30 novembre 2020 all’Inps. Sull’eventuale proroga sarà invece necessario attendere la formazione del governo Draghi e verificare cosa accadrà con il c.d. decreto Ristori 5.