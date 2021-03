Giunti all’inizio del mese di marzo è arrivato il momento di verificare il calendario dei pagamenti che saranno effettuati dall’Inps nel corso delle prossime settimane. A tal proposito, ricordiamo che l’ente pubblico di previdenza si occupa sia dei flussi relativi agli assegni pensionistici, sia di quelli strettamente collegati alle prestazioni di natura assistenziale.

Nel corso di questo articolo ci occuperemo, in particolare, delle pensioni, delle indennità di disoccupazione e del reddito di cittadinanza erogati dall’Inps in favore degli aventi diritto. Partiamo con il pagamento degli assegni di natura previdenziale.

Il calendario dei pagamenti Inps di marzo 2021: le date da conoscere

Per le pensioni ordinarie e assistenziali il principale riferimento resta l’ordinanza firmata recentemente dall’ex capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, nella quale è stato confermato anche per questo mese il pagamento anticipato in contanti. Si partirà quindi il prossimo 26 marzo procedendo secondo il modello del calendario alfabetico. I pagamenti si concluderanno il prossimo 1° aprile 2021.

Riguardo invece l’indennità di disoccupazione, bisogna evidenziare che a differenza delle pensioni i pagamenti Naspi non sono inquadrati secondo uno schema fisso. L’accredito effettivo dipende dalla lavorazione della pratica, ma chi ha già la prestazione in corso potrebbe cominciare a ricevere l’accredito già dal prossimo 10 marzo 2021.

Infine, in merito al reddito e alle pensioni di cittadinanza, i flussi per chi ha già l’emolumento assistenziale in corso sono attesi a partire dal prossimo 27 marzo 2021. La pensione di cittadinanza viene integrata nell’assegno previdenziale ordinario per coloro che ne ricevono uno. Chi richiede per la prima volta il RdC durante l’attuale mese dovrà invece attendere il prossimo 15 aprile, mentre chi lo ha richiesto a febbraio potrà ritirare la card di cittadinanza (contenente già la prima ricarica) dal prossimo 15 marzo presso il proprio ufficio postale di riferimento.