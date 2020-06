Nuova frontiera per gli imprenditori online: arriva l’AI nel commercio online

Cosa ne pensa l’autore

Luigi Solmonese - Indubbiamente, ciò incentiva il distacco tra le persone, limitando sempre di più il contatto, ma c'è da considerare che, nei tempi odierni, internet è presente nella vita di tutti noi e immancabilmente si sta espandendo l'idea di un commercio totalmente digitalizzato che, per quanto possa sembrare estraneo alle precedenti generazioni, non si può far altro che accettare questo nuovo orizzonte, aggiornarsi e stare al passo con i tempi. Solo in questo modo sarà possibile concretizzare una vera posizione professionale in questo nuovo scenario storico senza precedenti.