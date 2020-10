Naspi e pagamento di ottobre 2020: quando arriva e da che giorno viene pagata

La Naspi rappresenta l’indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori che si sono purtroppo trovati senza lavoro indipendentemente dalla propria volontà, una situazione davanti alla quale si deve necessariamente far fronte cercando un nuovo impiego. Fortunatamente, tutti coloro che hanno maturato il diritto al sostegno di welfare possono beneficiare dei pagamenti della Naspi effettuati da parte dell’Inps.

Per i lavoratori che hanno già fatto domanda e che hanno in corso i pagamenti relativi al provvedimento di natura assistenziale è utile sapere che nel mese di ottobre 2020 i flussi bancari della Naspi saranno effettuati a partire dal giorno 8/10, cioè dal prossimo giovedì. L’accredito riguarderà, in particolare, quanto maturato rispetto ai trenta giorni precedenti. In questo senso, è quindi opportuno considerare che il prossimo pagamento sarà relativo al mese di settembre 2020.

È inoltre utile tenere presente che i pagamenti relativi ai sussidi di disoccupazione effettuati da parte dell’Inps non seguono una data precisa, come avviene per esempio per quelli legati alle pensioni. Per questo motivo, la data indicata è da considerare come giorno di partenza, ma il giorno dell’effettivo accredito potrebbe essere successivo e molto variabile di mese in mese.

Pagamento NASPI di ottobre 2020: come verificare l’importo che verrà accreditato

Stante la situazione appena riportata, è utile anche indicare che nel caso in cui si risulti in attesa di ricevere il pagamento dell’ultimo mese di Naspi, è indispensabile aver compilato e inviato con almeno 30 giorni di anticipo il cosiddetto modello Naspi-Com. Detto ciò, per poter verificare l’importo del pagamento relativo alla Naspi di ottobre 2020 basta semplicemente entrare all’interno della propria area riservata nel sito dell’Inps.

Da qui bisognerà individuare la voce “fascicolo previdenziale del cittadino”, che permetterà di entrare all’interno del cassetto previdenziale. Nel menù disponibile a sinistra bisognerà cliccare sulla voce “prestazioni – pagamenti” e quindi verificare i flussi relativi alle prestazioni in corso. Sarà così possibile visualizzare l’importo esatto per il mese di ottobre e il periodo di calcolo all’interno della sezione “note”.