Naspi e Dis-coll, come funziona la nuova proroga della disoccupazione prevista nel decreto Sostegni

La proroga Naspi e Dis-coll sono protagoniste di una nuova comunicazione emessa dall’Inps. Il cosiddetto decreto Sostegni ha infatti previsto importanti aggiornamenti per coloro che si trovano a fare i conti con la perdita del proprio lavoro a causa della pandemia. Il riferimento va, in particolare, a tutti i lavoratori che hanno purtroppo terminato la percezione dei sussidi allo scorso 28 febbraio.

L’ente pubblico di previdenza ha quindi recentemente pubblicato sul proprio sito nuovi importanti aggiornamenti attraverso il messaggio numero 1378 risalente allo scorso 1/04. All’interno si leggono alcune indicazioni che risultano utili per chi si trova nella situazione appena evidenziata. È anche utile sottolineare che rispetto alle precedenti proroghe decise dal governo Conte, il nuovo esecutivo ha previsto alcune importanti differenze nei requisiti di accesso e fruizione.

Proroga Naspi 2021 tramite Reddito di Emergenza: le informazioni da conoscere

La proroga della disoccupazione per dipendenti e precari avrà luogo nel 2021 attraverso il Reddito di Emergenza. All’interno del decreto Sostegni viene infatti prevista l’estensione della misura di welfare in favore dei lavoratori che terminano Naspi e Dis-coll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. La misura è aperta in favore di tutti coloro che risulta in possesso di un ISEE inferiore a 30mila euro.

L’importo erogato in favore di questi lavoratori non dipenderà dalla retribuzione (come avviene normalmente per la disoccupazione). I beneficiari potranno infatti disporre di 400 euro per tre mensilità. Il totale complessivo ammonta quindi a 1200 euro. Chiaramente, qualora il lavoratore fosse in possesso dei requisiti utili per il reddito di cittadinanza o per altre misure di welfare più convenienti potrà procedere scegliendo la tutela più ampia.

Per richiedere la proroga della Naspi o Dis-coll tramite Rem sarà necessario inoltrare un’apposita domanda online utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’ente pubblico di previdenza. L’istanza deve essere inoltrata a partire dalla giornata di oggi 7 aprile e fino al termine massimo del prossimo 30 aprile. In alternativa, è possibile delegare all’invio della pratica il proprio patronato di fiducia.