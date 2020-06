Naspi a Giugno 2020: ecco come conoscere la data di pagamento

Il pagamento della Naspi per il mese di giugno 2020 seguirà le regole di funzionamento già previste nei mesi precedenti, pertanto bisogna innanzitutto evidenziare che a differenza di quanto avviene per le prestazioni previdenziali, non esiste una data univoca da prendere come riferimento. Nonostante ciò, è possibile comunque indicare la data del prossimo 9/06 come il giorno a partire dal quale verranno effettuati i primi accrediti.

Stante il quadro appena evidenziato, si tratta di una scadenza da tenere come riferimento e non dell’effettivo momento in cui si percepirà la prestazione. L’effettiva erogazione varia infatti per ogni contribuente e dipende da un numero elevato di fattori. Oltre a ciò, bisogna considerare che la scadenza indicativa risulta valida solo se si è già ricevuto il primo rateo della prestazione.

L’accredito di giugno costituisce comunque per tutti la prestazione relativa ai trenta giorni precedenti, pertanto il calcolo finalizzato al pagamento è riferimento al mese di maggio 2020. Oltre a ciò, chi sta attendendo il primo assegno di disoccupazione potrebbe veder slittare il flusso anche in modo notevole rispetto al 9 giugno.

Naspi e pagamento di giugno 2020: come visualizzare l’importo della prestazione

Rispetto a quanto evidenziato finora, la visualizzazione delle informazioni rese disponibili all’interno della propria area riservata Inps consiste nel metodo migliore per verificare quando verrà eseguito il pagamento ed a quanto corrisponderà la prestazione erogata in merito a giugno 2020, considerando che quest’ultima varia di mese in mese.

Per procedere basta recarsi sul sito dell’Inps muniti di codice fiscale e Pin online. A questo punto bisogna cercare il “fascicolo previdenziale del cittadino” e quindi cliccare su “prestazioni – pagamenti” nel menù disponibile sul lato sinistro. Sarà quindi possibile visualizzare l’importo erogato per il mese di giugno 2020, la data nella quale verrà eseguito il pagamento e le informazioni relative ai dettagli sulle trattenute.