Mediaset Premium potrebbe essere venduto a Sky. Cosa cambierà?

Sky al giorno d’oggi, può essere definito come il colosso delle Pay-TV in Italia. Questa presenza così imponente, sembrerebbe aver convinto anche Mediaset a vendere la propria piattaforma a pagamento, Mediaset Premium, alle reti Sky,

Ciò è quanto è stato detto da un articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore” ed inoltre, come se non fosse già una notizia bomba, ci sarebbe anche una data, dopo la quale cambierebbe la proprietà della pay-tv della TV di Berlusconi: il primo novembre 2018.

Mediaset Premium passa a Sky

Già dal 30 marzo, risulta un accordo tra le due emittenti televisive, per far ospitare alcuni canali di Sky, direttamente sul digitale terrestre, grazie alla piattaforma Premium. In questo modo, chi avesse sottoscritto l’abbonamento a Mediaset Premium, avrebbe usufruito di appositi canali dedicati al cinema, serie TV esclusive per Warner e Universal. I canali free-to-air saranno sul DTT già dal 1 gennaio del 2019.

Adesso, il tutto dipende esclusivamente da come si muoverà Mediaset. Tra il 1 e il 30 novembre, potrà far valere la volontà di “vendersi” a Sky e a quanto sembra, sembrano addirittura essersi mossi con un paio di settimane in anticipo per la decisione definitiva.

L’Antitrust sta seguendo la vicenda da vicino e non sarà venduta l’intera Pay-TV, come molti potrebbero pensare, ma solo ed esclusivamente l’infrastruttura su cui poggia il tutto. Parliamo di ben 130 contratti di lavoro coinvolti ed un contratto con Nagravision, la società che viene utilizzata da Premium per il criptaggio del segnale e tutto ciò che riguarda le smart card e i decoder: insomma, tutta la parte software e quella hardware.

Quindi, momentaneamente l’accordo conferma che sarebbe Sky ad essere ospitata da Mediaset, ma nel giro di pochi giorni, la situazione potrebbe essere completamente ribaltata con la vendita delle parti funzionali dell’intera pay-tv.