Manovra fiscale: 400 euro al mese per mandare il figlio all’asilo

Il testo di sintesi della manovra fiscale lascia pensare ad agevolazione e aiuti economici tutti orientati alla famiglia per la quale è previsto, nel prossimo triennio, un fondo da 2 miliardi di euro.

Dal prossimo anno, 2020, le risorse previste per i bonus nascita, per i neonati e per i voucher per gli asili nido andranno a confluire in un unico fondo che verrà aumentato di 500 milioni. Nell’anno successivo, il 2021, si vedrà l’avvio di una delega apposita per riscuotere il nuovo assegno unico diretto alla famiglia.

Occhi attenti su disabilità e carta bimbi

Nei prossimi tre anni il fondo risorse per andare incontro alle persone con disabilità verrà incrementato con un crescendo: nel 2020 verranno versati 100 milioni, nel 2021 l’incremento sarà di 265 milioni e il terzo anno, 2022, si arriverà a 478 milioni. Secondo quanto riporta repubblica.it, verranno istituiti tre fondi ben distinti: “per la tutela del diritto al lavoro, per il trasporto delle persone con disabilità e per i caregiver che praticano assistenza a queste persone”. Tra le misure previste, nel testo è scritto che verranno aumentate “le risorse necessarie per l’attuazione della delega in materia di disabilità“.

La novità che piace a molti papà e mamme è quella che riguarda i voucher per gli asili nido, ossia la carta bimbi. Ogni mese le famiglie potranno coprire, tutte o in parte, le spese per la retta dell’asilo nido. Verrà erogato a ciascuno un assegno di 400 euro al mese; per coloro che hanno un reddito basso, la spesa potrebbe essere addirittura azzerata.

Da tutto si evince che l’obiettivo della manovra fiscale è quello di andare incontro economicamente alle famiglie con bambini piccoli o che al loro interno hanno persone con disabilità. La manovra cercherà inoltre di far accedere a questi aiuti con procedure semplici ed efficienti.