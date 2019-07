Manovra economica, Salvini convoca le parti sociali al Viminale. Conte: "scorrettezza istituzionale"

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Ormai niente più stupisce riguardo il nostro Governo, da chi si occupa di ciò che non gli compete a chi invece non prende in mano il proprio lavoro per portare dei cambiamenti. Tutti vogliono decidere su tutto e, come sempre, a rimetterci sono gli italiani che sperano in un cambiamento che forse non arriverà.