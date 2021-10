Luce e gas, le proposte di A2A

In tutto il mondo, anche in Italia, negli ultimi anni è aumentata la produzione di energia elettrica a partire dalle fonti rinnovabili. Al momento, secondo le ultime statistiche, circa il 37% dei consumi nel nostro Paese è fornito da fonti rinnovabili. Queste statistiche si riferiscono all’anno 2020.

Sono oltre 15 i miliardi di euro stanziati su tutto il territorio nazionale per la promozione della sostenibilità. Anche in questo periodo segnato dalla pandemia di Covid-19, che ha bloccato numerose attività, il Gestore dei servizi energetici (GSE)ha favorito nel 2020 l’attivazione di nuovi investimenti per costruire impianti (eolico o fotovoltaico) nel settore pubblico che privato. L’energia elettrica generata da fonti rinnovabili e i risparmi energetici indotti dagli interventi di efficientamento incentivati hanno evitato l’emissione in atmosfera di ben 42 milioni di tonnellate di CO2, pari al consumo di 109 milioni di barili di petrolio.

In questo senso in Italia al momento operano numerose aziende che forniscono il servizio di distribuzione di energia elettrica prodotta attraverso fonti rinnovabili: una di queste è A2A. Si tratta di una azienda che è attenta a produrre energia nel pieno rispetto dell’ambiente. Con il programma “100% Green A2A” ai clienti viene proposta la fornitura di energia elettrica prodotta completamente da fonti rinnovabili.

Le proposte di A2A

L’azienda propone ai clienti una vasta gamma di servizi e offerte gas. A2A Energia è in grado di distribuire non solo energia elettrica, ma anche gas, ed opera anche in importanti aree metropolitane e produttive della Lombardia. L’azienda è da sempre attenta al cliente, studiandone e concordandone con i diretti interessati le soluzioni più vicine alle rispettive esigenze.

L’offerta“luce 100% Green e gas” proposta ai clienti ha un contributo fisso annuo che è di 72 euro per l’elettricità e 78 euro annui per il gas. L’offerta gas prevede un ulteriore corrispettivo di trasporto estero-Italia pari a 0,02euro/Smc.

Visto che a breve si passerà al mercato libero dell’energia le persone possono scegliere in totale libertà a quale partner affidarsi per la distribuzione di energia elettrica e gas. Con l’opzione “Prezzo Chiaro A2A” il cliente pagherà il gas metano al solo prezzo di costo più un contributo annuo. Se l’attivazione avviene online da parte del cliente il contributo viene pagato da A2A.