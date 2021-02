Lotteria degli scontrini: prima estrazione il prossimo 11 marzo, ma bisogna prestare attenzione a come si paga

Con il via alla lotteria degli scontrini si avvicina anche la data della prima estrazione, fissata al prossimo 11 marzo 2021. Il concorso a premi prevede la partecipazione gratuita di tutti coloro che si saranno registrati e che indicheranno il codice lotteria per gli acquisti riconosciuti, utilizzando al contempo la carta associata all’operazione. Quest’ultimo passaggio non appare scontato, perché bisognerà prestare attenzione a quale carta di pagamento si utilizzerà per completare l’acquisto.

Al fine di partecipare al concorso bisogna infatti presentare all’esercente il proprio codice lotteria, che si ottiene registrandosi sul sito lotteriascontrini.gov.it e inserendo il proprio codice fiscale. Per ogni euro speso si otterrà un biglietto dematerializzato. Ma non tutti gli strumenti di pagamento elettronici permetteranno di partecipare all’estrazione.

Sarà infatti essenziale che il codice fiscale del codice lotteria e la carta di pagamento si riferiscano alla stessa persona. In caso contrario, il rischio è di non vedersi riconosciuta la vincita anche nel caso in cui il proprio biglietto dovesse venire estratto dal sistema. Un particolare verso il quale molti potrebbero risultare poco attenti.

Lotteria degli scontrini: la prossima estrazione il prossimo 11 marzo 2021

Come già anticipato, la prova generale di come funziona il sistema avverrà il prossimo 11/03, quando prenderà luogo la prima estrazione della lotteria degli scontrini 2021. Risulteranno validi tutti gli acquisti effettuati secondo le regole del concorso nel mese di febbraio 2021. Il montepremi a disposizione dei partecipanti è sicuramente interessante, visto che ci sono in palio 10 premi da 100mila euro (e altrettanti premi per gli esercenti da 20mila euro).

Tra meno di due settimane saremo quindi in grado di capire se il concorso sarà stato un successo tra i potenziali partecipanti. Ma allo stesso tempo cominceremo anche ad avere un riscontro in merito alla bontà dell’iniziativa, che assieme al piano di cashback si pone l’obiettivo di disincentivare il ricorso ai contanti e di contrastare l’utilizzo del nero.