Lotteria degli scontrini: la novità del 2020 per contrastare l’evasione fiscale

A partire dal nuovo anno sarà possibile partecipare ad un’estrazione mensile e una annuale senza spendere nulla oltre ai nostri acquisti abituali. Una delle novità introdotte dal decreto fiscale è la cosidetta “lotteria dello scontrino”. Non vi sono ancora certezze sulle modalità e sui montepremi, ma pare che sia sufficiente spendere 1 euro e chiedere all’esercente di collegare lo scontrino digitale con il codice fiscale.

Per ogni euro speso verrà assegnato un ticket per pagamenti in contanti e due ticket in caso di utilizzo di carte di credito o bancomat. Ogni mese vi sarà un’estrazione e verranno assegnati tre premi di cui non è ancora noto l’importo. I ticket daranno inoltre diritto alla partecipazione alla grande estrazione annuale che pare dia accesso ad un prmio di circa 1.000.000 di euro.

Potranno partecipare tutte le persone fisiche, maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti a titolo personale presso esercenti che trasmettono elettronicamente i corrispettivi.

I vantaggi di questa iniziativa

Lo scopo principale è quello di ridurre l’evazione fiscale. La possibuilità di partecipare all’estrazione dovrebbe indurre il cittadino a “pretendere” la ricevuta o lo scontrino fiscale. Questo genere di lotteria è già in vigore in altri stati europei, come Malta, Portogallo e Romania, con ottimi risultati.

La prima ad avere l’idea seppur con una modalità differente rispetto ad oggi è stata Malta, che ha eseguito i primi “esperimenti” già nel 1977 . La versione attuale risale al 2000 ed ha cagionato un notevole aumento del numero degli scontrini. In Portogallo è in vigore dal 2014 “fatura da sorte”che inizialmente prevedeva la vincitra di auto di lusso e attualmente prevede un premio mensile in denaro. In soli due anni il numero di scontrini e fatture emesse è più che raddoppiato.

Alcuno statisti ritengono che questa novità possa incentivare anche i consumi, invogliando il cittadino ad acquistare di più per avere maggiori opportunità di vincita. La data effettiva dell’entrata in vigore del nuovo concorso a premi e le modalità nonché scadenze e montepremi non sono ancora ufficiali ma, nel frattempo, se ne parla e molto.