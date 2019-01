La Space X di Elon Musk taglierà il 10% dei lavoratori, per un totale di 600 dipendenti

La società spaziale SpaceX di Elon Musk ridurrà il numero di dipendenti di circa il 10%, rispetto agli oltre 6.000 dipendenti attuali. La compagnia ha detto che si separerà da alcuni dei suoi uomini affermando che la attenderanno sfide incredibilmente difficili in futuro.

“Per continuare a fornire ai nostri clienti e avere successo nello sviluppo di veicoli spaziali interplanetari e di una rete spaziale globale, SpaceX deve diventare un’azienda più snella. Uno di questi sviluppi, anche se tentato separatamente, ha mandato in bancarotta altre organizzazioni“, ha detto un portavoce in una e-mail.

600 dipendenti licenziati da Space X di Elon Musk

A giugno, Elon Musk ha licenziato almeno sette persone nel senior management team che dirigeva un progetto di lancio satellitare SpaceX. I licenziamenti erano legati a disaccordi sul ritmo con cui il team stava sviluppando e testando i suoi satelliti Starlink. Il programma Starlink di SpaceX è in concorrenza con OneWeb e Canada Telesat per essere il primo a commercializzare un nuovo servizio Internet basato sul satellite. Il cambio di gestione ha coinvolto Musk, che ha portato nuovi manager dalla sede SpaceX in California per sostituire alcuni dei manager che ha licenziato a Seattle.

Il mese scorso, SpaceX ha lanciato la sua prima missione spaziale di sicurezza nazionale negli Stati Uniti, quando un missile spaziale SpaceX con a bordo un satellite di navigazione militare statunitense è esploso da Cape Canaveral in Florida. A dicembre, il Wall Street Journal ha riportato che SpaceX ha raccolto 500 milioni di dollari, portando la sua valutazione a 30.5 miliardi di dollari.

La compagnia con sede in California aveva già delineato i piani per un viaggio su Marte nel 2022, seguito da una missione con equipaggio sul pianeta rosso entro il 2024. Un’altra azienda di Elon Musk, la casa automobilistica Tesla Inc., ha dichiarato che a giugno ha tagliato il 9% dei dipendenti, rimuovendo diverse migliaia di posti di lavoro in tutta l’azienda per ridurre i costi.