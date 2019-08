La società Hasbro sigla un accordo di 4 miliardi di dollari per acquisire Peppa Pig

La famosa società statunitense Hasbro, produttrice di giocattoli per bambini e quotata in Borsa a Londra, avrebbe stretto un accordo per acquisire la società titolare di Peppa Pig, l’amatissimo e popolare cartone animato: si tratterebbe di una vendita da 4 miliardi di dollari che al momento sarebbe ancora soggetta ad alcune norme in corso di approvazione, e che si presume possa concludersi entro la fine dell’anno.

L’acquisto della serie televisiva animata della maialina Peppa Pig

Come dichiarato da Brian Goldner, CEO della società, la produttrice di giocattoli mira a poter portare sugli schermi di tutto il mondo, tramite questo accordo, i marchi di cui detiene la titolarità: i dirigenti di eOne entrerebbero dunque a far parte del team ma, nel frattempo, nella giornata di venerdì, le azioni della eOne sono incredibilmente aumentate per più del 35%, arrivando ad una cifra maggiore di quella che la Hasbro aveva dichiarato di accettare, facendo ipotizzare che potesse in qualche modo ricevere un’offerta concorrente maggiore.

La serie televisiva, ideata per l’età prescolare, è stata prodotta e diretta dallo studio di animazione londinese Astley Baker Davies in collaborazione con la multinazionale canadese Entertainment One, anch’essa quotata in borsa, oltre al canale televisivo americano a pagamento Nick Jr. e alla free-to-air britannica Channel 5: il cartone racconta la vita di Peppa, la maialina con tratti antropomorfi, assieme alla famiglia ed ai suoi amici.

La Hasbro è già proprietaria di altri noti marchi di cartoni animati e sta cercando di superare la chiusura del partner Toys “R” Us, tramite accordi creativi di ultima generazione come ad esempio la partnership con Netflix per la realizzazione di una serie animata relativa al gioco di carte da collezione della Hasbro Magic: The Gathering, creato dal matematico Richard Garfiell, che dal 2008 al 2016 ha prodotto più venti miliardi di carte.