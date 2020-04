Italian Tourism Day, idee per il rilancio dell’economia italiana dopo la pandemia

Dal 1979 si celebra ogni anno, il 27 settembre, la Giornata Mondiale del Turismo. L’edizione 2020 di questa giornata sarà particolarmente importante per il nostro Paese, visto che il settore turistico, assolutamente strategico per la nostra economia, è stato tra i più colpiti dall’emergenza Covid-19.

Tra i soggetti attivi per il rilancio del turismo italiano, con particolare attenzione a quello culturale, c’è l’Associazione Beni Culturali Onlus, con il suo portale web beniculturalionline.it, che intende promuovere in occasione della Giornata Mondiale del Turismo 2020 una grande mobilitazione online aggregando contenuti attraverso l’hashtag #ItalianTourismDay.

Il turismo può diventare un volano per la crescita dell’economia italiana, ne ha sempre avuto le potenzialità, ma spesso è stato poco valorizzato, in particolare se si parla di turismo culturale.

Le nostre città d’arte, i musei, i siti archeologici, le dimore storiche, i castelli e molto altro: l’Italia ha tantissimo da offrire al turista informato, preparato e consapevole, che spesso conosce e apprezza le nostre tante bellezze più di noi. Dopo una fase nella quale restare a casa è stata la scelta migliore, bisogna pensare al post pandemia, e far ripartire un settore assolutamente strategico per tutti noi.

Bisognerà trovare nuovi e più coinvolgenti modi per attrarre il turista straniero, ma bisognerà anche spingere gli italiani a preferire le mete nostrane ad altre più esotiche, ma spesso non altrettanto belle, interessanti e stimolanti, anche da un punto di vista culturale.

Italian Product Day, un’altra idea per il rilancio dell’economia italiana

In occasione delle Giornata Mondiale del Turismo 2020 verrà anche lanciato un altro importante hashtag, #ItalianProductDay, pensato per sostenere il Made in Italy con particolare attenzione al nostro artigianato.

I piccoli artigiani, che contribuiscono con il loro lavoro a preservare antichi saperi e rappresentano un’importante risorsa del nostro tessuto economico, si trovano – manco a dirlo – in difficoltà e Internet potrebbe aiutarli a rialzarsi, attraverso iniziative, come quelle dell’ABCOnlus, che promuovono una sorta di baratto indiretto per tornare a far circolare prodotti e saperi.