Italia Cashless attivo dall’8 dicembre: ogni piccola spesa diventa un guadagno

Italia Cashless è il piano messo a punto dal Governo per incentivare i pagamenti elettronici mediante l’utilizzo di carte di credito, debito, bancomat e applicazioni dedicate. I cittadini che effettueranno almeno 10 pagamenti elettronici nel periodo compreso tra l’8 e il 31 dicembre riceveranno un rimborso pari al 10% della spesa sostenuta, per un rimborso massimo di 150 euro. Il pagamento sarà accreditato tramite bonifico bancario nei primi mesi del 2021.

Rientrano nella validità degli acquisti il caffè al bar, acquisti nella grande distribuzione, nei supermercati, il pagamento della fattura dei liberi professionisti e anche dell’idraulico. Non verranno, però, conteggiati gli acquisti online. Questo del periodo di dicembre è solo un cash back extra, infatti, a partire dal 1 gennaio 2021 le transazioni da effettuare per ottenere il rimborso passeranno da 10 a 50 con accredito ogni 6 mesi.

Dal prossimo gennaio partirà anche la lotteria degli scontrini, sul sito dedicato i cittadini possono già, previo inserimento del proprio codice fiscale, richiedere il codice lotteria. Quest’ultimo andrà salvato su smartphone o stampato, in quanto esso dovrà essere comunicato agli esercenti prima dell’emissione dello scontrino.

La lotteria degli scontrini prevede vincite settimanali, mensili e annuali, sia per gli acquirenti sia per gli esercenti. Inoltre, prevede un super premio annuale pari ad un milione di euro. I cittadini, per partecipare al programma, dovranno essere in possesso dello Spid o della carta d’identità elettronica. In particolare, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Le misure previste nel piano cashless sono indirizzate alla lotta all’evasione fiscale, con l’obiettivo finale di diminuire l’utilizzo di contanti e spingere gli italiani alla digitalizzazione. Le carte elettroniche utilizzate per pagare gli acquisti effettuati andranno registrate sull’applicazione Io.Italia della pubblica amministrazione o su PagoPa (la stessa da cui è stato scaricato il bonus vacanze). Non esistono limiti di reddito alla partecipazione né indicatore economico equivalente.