IoInvio: il canale online di Poste Italiane per la spedizione di pacchi in Italia e all’estero

Le ultime settimane dell’anno sono le più calde nel settore commerciale per via dei doni di Natale, coinvolgendo inevitabilmente il settore postale. L’approssimarsi del periodo natalizio denota un notevole incremento delle spedizioni di pacchi e Poste Italiane, pensando, come sempre, ai suoi clienti, non può che far recapitare al meglio il grande numero di pacchi che attraversano la nostra Penisola e arrivano sino all’estero.

Al fine di offrire il miglior servizio possibile e per rendere più semplici le spedizioni, Poste Italiane mette a disposizione IoInvio, il canale online per la spedizione di pacchi per aziende e privati, che consente di spedire in Italia e all’estero. Attraverso i servizi Extralarge, ExpressBox e ExportBox è possibile effettuare spedizioni nazionali e internazionali a partire da 6.90euro in Italia.

Quanto costa spedire un pacco con IoInvio e modalità di pagamento

Come dicevamo, IoInvio applica tariffe di spedizione a partire da 6.90 euro. Il costo della spedizione dipende dal peso del pacco e dai servizi aggiuntivi scelti ed il ritiro della spedizione a domicilio è sempre gratuito.

La spedizione può essere pagata con Conto BancoPosta OnLine, PostePay, Portafoglio Elettronico, carta di credito (MasterCard, Visa) prepagata e PayPal.

Spedizione pacchi

Spedizione pacchi in Italia

In Italia è possibile spedire:

Spedire attraverso un contrassegno (il destinatario pagherà al momento della consegna) Assicurare la spedizione Scegliere servizi aggiuntivi (es: consegna al piano per pacchi voluminosi, su appuntamento o in orario serale).

Il servizio di spedizione IoInvio consente di spedire un pacco comodamente da casa. Basta inserire sul sito www.IoInvio.it l’indirizzo del ritiro del pacco e quello del destinatario. Un operatore entro 24h dall’ordine lo ritirerà ed entro 3 giorni lavorativi il pacco arriverà a destinazione in Italia.

È possibile visualizzare in qualsiasi momento lo stato della spedizione inserendo il codice dell’ordine sulla homepage del sito www.IoInvio.it o accedendo all’area “le mie spedizioni”. Se il destinatario è assente, l’operatore effettua il secondo tentativo di consegna il giorno seguente. Se nemmeno il secondo tentativo va a buon fine per assenza del destinatario, l’operatore potrà contattarlo telefonicamente per concordare un appuntamento. Una volta avvenuta la consegna, si verrà avvisati automaticamente con e-mail o sms.

Spedizione pacchi all’estero

Attraverso IoInvio si può spedire dall’Italia verso più di 200 paesi in tutto il mondo. I tempi indicativi di consegna variano dai 3 ai 5 giorni lavorativi oltre a quello della spedizione, sabato e festivi esclusi e salvo formalità doganali.

La spedizione IoInvio avviene con tutti i vantaggi dei servizi offerti da Poste Italiane tra cui:

Tracciatura fino alla consegna Documentazione doganale integrata nel modulo di invio Giacenza presso l’ufficio postale estero Servizio di assicurazione, offerto da IoInvio per la sicurezza delle spedizioni internazionali

Online sono disponibili le limitazioni di ciascun Paese, nelle Schede Paese in modo da avere una visione più chiara dei vincoli e degli eventuali documenti aggiuntivi necessari.

La registrazione a IoInvio

Per registrarsi a IoInvio basta compilare il form o inserire i dati della prima spedizione. Una volta completato l’ordine, si riceverà una e-mail con la conferma della registrazione e la password per accedere al proprio profilo. Il sito www.IoInvio.it consente di verificare il costo di una spedizione, effettuare l’ordine, monitorare la consegna, ricevere tutte le informazioni su come imballare e preparare il pacco per la spedizione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo del sito e sull’erogazione del servizio è possibile consultare le Condizioni d’Uso su www.IoInvio.it . Il sito è, inoltre, consultabile per informazioni sulle condizioni contrattuali ed economiche, sui termini e le modalità di erogazione dei servizi di spedizione disponibili su IoInvio, sulle limitazioni e modalità di recesso. Per qualsiasi dubbio è possibile contattare il servizio clienti tramite e-mail all’indirizzo informazioni@ioinvio.it oppure chiamando l’800.228.160, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.

Sono davvero tanti gli utenti che nel periodo natalizio hanno il bisogno di spedire pacchi, in modo sicuro, veloce e conveniente. Poste Italiane, da sempre, si impegna a soddisfare le esigenze dei suoi clienti offrendo servizi di spedizione affidabili e celeri, con tempi di ritiri e consegne davvero rapidi e puntuali, prestando la massima efficienza con l’unico obiettivo di evitare il più possibile ogni tipo di disagio e portare a termine ogni spedizione senza alcun intoppo. Poste Italiane vi consiglia di spedire pacchi in Italia e all’estero in modo ancora più semplice con IoInvio, il canale online per la spedizione di pacchi per aziende e privati, in Italia e all’estero. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i nostri clienti Buone Feste.