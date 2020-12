Inps, truffe online e via sms: istruzioni su come tutelarsi

Con il comunicato del 16 dicembre 2020, l’Istituto della Previdenza Sociale ha informato i propri utenti circa gli ultimi avvenimenti che vedono quest’ultimi vittime di costanti tentativi fraudolenti di richiesta di dati sensibili attraverso l’invio di finti sms ed email.

L’Istituto, sempre attento alla sicurezza dei cittadini, si è mosso immediatamente attivando tutti i canali istituzionali preposti e mettendo a disposizione un breve vademecum che racchiude tutte le informazioni necessarie per difendersi da questo tipo di truffe.

Truffe online: il phishing

Sicuramente una truffe più diffuse è il cosiddetto “phishing”: questo tipo di frode informatica mira a “pescare” dati finanziari e password dell’utente. Una delle modalità più utilizzate è l’invio di una falsa email che invita la vittima ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie affinché possa ricevere un fantomatico pagamento da parte dell’Istituto. In alcuni casi il link apre una falsa pagina dei servizi Inps.

Truffe telefoniche

Gli utenti possono ricevere una telefonata nel corso della quale un finto operatore telefonico Inps chiede di conoscere i dati relativi alla propria posizione nell’ambito di soggetti di diritto privato, come società o associazioni.

Falsi funzionari

L’Istituto raccomanda di diffidare da chiunque si presenti alla porta di casa o richieda al telefono gli estremi dell’Iban presentandosi come un incaricato.

Prestiti e pubblicità ingannevole

Esistono società, non correlate e non riconducibili all’Inps, che attraverso l’ausilio di sms sponsorizza prestiti convenzionati con l’Istituto.

Consigli utili

È estremamente importante ricordare che l’istituto non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email, le coordinate bancarie o altri dati sensibili che permettano di risalire a informazioni finanziarie. Inoltre, tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo al portale ufficiale dell’Inps.

Ricapitolando, quindi è necessario: