Inps, la nuova circolare: "Un novembre da urlo". Stipendi più alti e bonus da 550 euro

Il mese di novembre potrebbe riservare belle sorprese per alcune categorie di lavoratori. Ottenuta la fiducia dei due rami del Parlamento, il neo premier Giorgia Meloni è già al lavoro per tentare di risollevare le sorti di un Paese profondamente minato da una crisi economica senza precendenti. Gli aumenti delle bollette e l’inflazione che segna picchi mai visti, stanno continuando a minare il tessuto socio-economico italiano.

Le famiglie italiane, ridotte praticamente alla canna del gas, potranno guardare con grande favore questa importante novità appena comunicata dall’Inps. Si tratterebbe di un bonus molto cospicuo, di ben 500 euro, che coinvolgerebbe però solo una fetta di lavoratori italiani: ecco le ultime novità in merito.

La nuova circolare

Il mese entrante porterà belle novità ai lavoratori italiani, i quali potranno aspettarsi intanto cospicui aumenti di stipendio grazie alla decontribuzione al 2%, a cui si aggiunge, per chi ne ha i requisiti, l’integrazione del bonus da 150 euro e, infine, la detassazione welfare. Detta in soldoni, si stima che gli aumenti si aggireranno sui 50 euro per gli stipendi sino ad 800 euro; mentre per gli stipendi sino a 2600 euro parliamo di una maggiorazione in busta paga di ben 150 euro.

Per quanto riguarda, nel dettaglio, il calcolo della decontribuzione al 2%, riscontreremo degli aumenti progressivi in base all’entità dello stipendio: di 144 euro in totale per chi percepisce uno stipendio medio di 1200 euro; di 168 euro per chi vanta uno stipendio di 1400 euro e via discorrendo.

Per quanto riguarda il bonus da 550 euro, l’Inps ha fornito chiarimenti con una circolare in cui specifica le categorie che potranno beneficiare del sussidio: si tratta dei dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa nel 2021. Quanto, invece, alle modalità di presentazione della domanda, occorrerà procedere per via telematica sul sito dell’Inps entro il termine del 30 novembre.